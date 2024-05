Catalunya ha perdut 4 milions per multes a andorrans

El Servei Català de Trànsit (SCT) hauria deixat d’ingressar quatre milions d’euros l’any passat de conductors andorrans corresponents a multes d’excés de velocitat a les carreteres de Catalunya que no ha pogut cobrar. Segons van informar ahir diversos mitjans de comunicació catalans, els radars fixos de l’SCT haurien caçat 41.241 vehicles amb matrícula andorrana conduint amb excés de velocitat, gairebé 113 cada dia. Del total de sancions només se n’haurien cobrat el 2%, és a dir, 861. En aquests casos, s’ha pogut fer perquè ho han notificat els agents del cos de mossos d’esquadra que han enxampat els infractors després de cometre la infracció. Tenint en compte que la multa per excés de velocitat és de 100 euros, Catalunya hauria deixat d’ingressar poc més de quatre milions d’euros.

Que els mossos d’esquadra només hagin pogut notificar un 2% de les multes per excés de velocitat es deu al fet que Andorra, en no ser un dels membres de la Unió Europea, no entra en el sistema que permet l’intercanvi de dades sobre la matriculació dels vehicles, permisos de conduir i dades personals.

Andorra no ha volgut estar dins d’aquest sistema. Per tant, quan algú amb matrícula andorrana passa per davant d’un radar superant els límits de velocitat es pot consultar la matrícula, però en ser andorrana el Servei Català de Trànsit no té accés a les dades i no pot iniciar els tràmits de l’expedient sancionador, és a dir, la multa.

A Catalunya preocupa aquesta situació. En declaracions a la cadena SER, Alfons Perona, jurista i professor de normativa i seguretat viària de la Universitat Autònoma de Barcelona, va explicar que “ens preocupa la situació d’impunitat i perill que creen aquestes persones que dins d’un incivisme brutal entren a les carreteres de Lleida i Girona amb unes velocitats més elevades del que és habitual”.

Per la seva banda, Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, en declaracions a La Vanguardia, es lamentava de la situació. “No podem fer res en cas que no vulguin pagar”, va indicar, per afegir que “és una cosa voluntària. La via executiva no està establerta entre els estats, ja que és un deute petit”.

Segons Lamiel, els gairebé 250 radars que hi ha a les carreteres catalanes imposen més de 200.000 multes a vehicles estrangers. L’SCT té contractada una empresa que es posa en contacte amb els infractors per convidar-los a pagar les multes. Dels expedients andorrans també s’ocupa aquesta empresa, que alhora els fa arribar a l’autoritat andorrana. “Però aquesta sol respondre que no compta amb aquesta informació: són molt gelosos de facilitar dades”, va indicar el director del trànsit català.

Lamiel va admetre que, en cas contrari, també “deu ser difícil” que l’autoritat de trànsit andorrana pugui cobrar una multa interposada a un vehicle amb matrícula espanyola que ha excedit el límit de velocitat i ha estat captat per un radar. “És diferent si t’aturen. Aquí has de pagar o altrament t’immobilitzen el cotxe.”

Quant a les multes que van ser notificades al mateix moment de cometre’s la infracció, l’any passat es van obrir un total de 1.300 expedients a conductors de cotxes amb matrícula andorrana. La majoria de les multes corresponien a incidències per haver superat el límit de velocitat, pel qual es va sancionar 979 conductors amb domicili a Andorra, un 75,23% del total. També es van obrir expedients per infraccions al Codi de Circulació relatives a la no senyalització de maniobres (105), per incompliments de la normativa general (80), per conduir sota els efectes de l’alcohol o les drogues (47), fer avançaments indeguts (30), per no utilitzar correctament els elements de seguretat, com el casc o el cinturó (22), o no presentar i/o no tenir en regla la documentació del conductor (16), entre altres de menys nombroses. Fa dos anys els mossos van imposar un total 1.473 sancions.