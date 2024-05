Casal es mostra partidari d'ampliar els ajuts al benestar animal pel 2025

detail.info.publicated Agències / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Tret de sortida a la 4a edició de la Fira del Bestiar d'Ordino, on desenes de persones s'han concentrat a l'aparcament Camp de la Trenada per poder gaudir de la tradicional cita de la ramaderia local. L'esdeveniment ha iniciat amb el tall de cinta que ha estat a càrrec de la cònsol major, Maria del Mar Coma; el cònsol menor, Eduard Betriu; el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal; la consellera de Comunicació, Sistemes d'Informació, Participació ciutadana, Associacionisme i GdH, Meritxell Rabadà; i el conseller de Manteniment i Serveis Públics, Àlex Gaspà. Seguidament, les autoritats han realitzat un recorregut per conèixer el bestiar i el mercat de productes artesanals, on han pogut saludar i conèixer a tots els paradors artesans. La cita ha estat marcada per la subhasta dels quatre braus de raça bruna, els quals han estat "seleccionats per ser els futurs pares de la raça a Andorra" ha confirmat Betriu. Uns animals que han estat cuidats a partir del reglament del foment del benestar animal, en referència al qual, Casal ha assegurat que la voluntat és ampliar-ho de cara a l'any que ve, per "fer-lo extensiu al bestiar equí i oví".

"Molt contents, el temps acompanya i l'afluència comença a ser positiva" ha valorat Betriu. Enguany, destaca l'augment de bestiar andorrà així com la presència en les subhastes. De les 15 explotacions ramaderes presents a Ordino, n'han assistit unes 10, segons ha revelat el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia. Una parròquia on predomina el sector primari gràcies als 444 caps de bestiar repartits en les tres seccions (bovina, equina i ovina). "Els ramaders fan una excel·lent feina que ens permet crear un producte de qualitat, la carn controlada d'Andorra que és el 'pal de paller' del nostre sistema primari" ha reconegut. En aquest sentit, per poder arribar a vetllar per tot el benestar animal present al país, es vol augmentar el reglament vigent, el qual només inclou en el sector boví i representa uns 150.000 euros. "Aquest 2024 ja estem treballant amb l'IRTA (Institut d'Investigació i Tecnologia Agroalimentària) que ens ha de fer el procés d'avaluació animal per a la resta de seccions" ha revelat. Així doncs, la voluntat és implementar-ho durant l'any 2025 i, en conseqüència, ampliar la partida pressupostària.

Les novetats d'aquesta quarta edició, el concurs d'allioli de codony i la subhasta de dues vaques de raça bruna (diumenge a les 10 hores i 11.30 hores, respectivament), adreçades a la restauració i als carnissers, són el plat fort de la cita. "La carn grassa ha d'anar destinada al plat, i segurament tant hotelers, com restauradors intentaran endur-se-la" ha afirmat Betriu, incidint en la bona qualitat del producte. Durant la primera rifa de la cita, els ramaders locals han arribat a pagar preus d'entre 2.050 i 2.750 euros per adquirir una de les varietats més autòctones i de qualitat de l'animal.

La Fira també ha inclòs en el seu programa d'aquest dissabte una xollada d'ovelles. L'arribada de la música i la dansa ha estat per part del grup folklòric 'Lous Cadetouns', realitzant un ball tradicional amb acordions en directe i dansaires pujats a xanques en els carrers de la parròquia. Tanmateix, el colofó d'or l'ha posat l'Esbart Valls del Nord amb el Ball de l'Última Ossa d'Ordino, que ha fet gaudir a grans i petits en aquesta combinació d'història i tradició.

Per tal de dinamitzar l'activitat de la parròquia, s'han preparat tot un seguit d'actes per a totes les edats. El mercat de productes artesanals i agroalimentaris, que està distribuït entre els jardins de la Casa Pairal, el carrer dels Coms i el pati de la Casa Rossell, estarà obert de les 10 a les 20 hores, tot i que l'endemà tancarà a les 17 hores. A banda, també es poden gaudir de demostracions d'alguns dels oficis artesanals. La programació de diumenge iniciarà amb el concurs professional d'allioli de codony, que precedirà a la subhasta de vaca bruna. El grup folklòric 'Lous Cadetouns' tornarà a actuar amb un espectacle al migdia, qui també han preparat com a cloenda un taller d'iniciació de xanques. Cal recordar que durant la Fira, el Museu Casa d'Areny-Plandolit tindrà les portes obertes amb accés totalment gratuït.