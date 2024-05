Andorra es desploma en llibertat de premsa

Reporters Sense Fronteres (RSF) va publicar ahir el rànquing mundial de llibertat de premsa, en què Andorra queda situada en la posició número 72, quan l’any passat estava al número 37, un descens de 35 posicions.

Tal com s’afirma des de l’ONG, Andorra pateix els obstacles que els enclavaments petits imposen al lliure exercici del periodisme: manca de pluralitat i ingerències constants del poder polític i econòmic –especialment entrellaçats al país– “en uns mitjans majoritàriament en mans d’empresaris amb interessos”.

De la mateixa manera, alerten que la petitesa del territori del país i la concentració “d’importants interessos econòmics redueixen a la mínima expressió no només el nombre de mitjans, sinó la seva fortalesa i independència”. A més, posen de manifest que “la recent tradició democràtica del Principat i la influència de les elits econòmiques a totes les institucions del país configuren un model opac, en què els poders de l’Estat estan mal diferenciats i en el qual els pocs periodistes independents no poden exercir adequadament com a contrapoder”.

D’altra banda, apunten que “la censura oficial no existeix”, tot i que “amb uns mitjans públics proclius al Govern i uns mitjans privats controlats per empresaris, no cal silenciar un paisatge mediàtic dòcil i poc donat a la investigació dels escàndols financers del país i procliu a l’autocensura”. La publicació alerta que els periodistes no tenen accés –per a entrevistes o com a fonts d’informació– a jutges, magistrats o altres membres “d’un sistema judicial arcaic”.