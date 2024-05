Trobada empresarial més que consolidada

detail.info.publicated Agències Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

“Aquestes jornades s’han anat consolidant en aquestes més de tres dècades com una reunió de referència per a l’empresariat d’Andorra i de Catalunya, principalment.” Així va iniciar ahir l’acte de presentació de la 35a Trobada empresarial al Pirineu el conseller delegat de Creand Crèdit Andorrà, Xavier Cornella, que va recalcar el rècord d’assistència assolit l’any passat, quan hi van acudir més de 700 persones, i que esperen superar enguany. A més, a causa d’aquesta consolidació es va presentar una imatge molt més renovada i moderna, “a l’altura” de l’esdeveniment, segons va declarar el president de la Trobada empresarial al Pirineu, Josep Serveto.