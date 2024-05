El PS dona tres mesos al Govern per crear un pla contra el suïcidi

detail.info.publicated Redacció / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El grup parlamentari Socialdemòcrata ha entrat avui una moció a Sindicatura instant el Govern a redactar un pla estratègic nacional de prevenció i lluita contra el suïcidi i que sigui vigent en els pròxims quatre anys. El PS dona tres mesos a l'Executiu per configurar el text, així com per posar en marxa un Observatori de salut mental i addiccions en un període màxim de quatre mesos, segons ha comunicat el partit.

El PS exigeix frenar la taxa de suïcidi arran els efectes de la pandèmia, la manca de recursos del SAAS, com ara les llargues esperes, i la "poca celeritat" per part del Govern, segons ha especificat. D'altra banda, la moció subratlla l’increment dels factors de risc del suïcidi i la manca de dades del diagnòstic o tractament de les teràpies que dona als pacients.