Un home de 31 anys ha estat detingut aquesta setmana per conduir sota els efectes de l’alcohol. Concretament, va donar 1,34 d'alcoholèmia. Un altre home, de 27 anys i no resident, va ser controlat per incomplir una ordre administrativa d’expulsió. La detenció va tenir lloc al Pas de la Casa i l'home s'enfronta a un delicte contra la funció pública.