Mossos només aconsegueix cobrar el 2% de les multes dels conductors andorrans

El Servei Català de Trànsit ha obert des de principis del 2023 46.500 expedients a conductors andorrans, però tot i així no ha aconseguit cobrar gairebé cap de les infraccions, de fet, només un 2%, tal com expliquen els mitjans catalans.

Això és degut a que Andorra, en no ser un dels membres de la Unió Europea, no entra en el sistema que permet l'intercanvi de dades sobre la matriculació dels vehicles, permisos de conduir i dades personals. Només en el cas dels conductors andorrans que van ser parats en el moment de realitzar la infracció, o que ja estiguessin enregistrats es va poder cobrar la multa.

Així Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, en declaracions a La Vanguardia, ha explicat que "no podem fer res en cas que no vulguin pagar". Segons Lamiel "és voluntari. La via executiva no està establerta entre els estats, en tractar-se d'un deute petit".