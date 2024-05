Una línia més al María Moliner i al Sant Ermengol per oferir més places

“La solució està encarrilada.” Amb aquest optimisme es va pronunciar el ministre d’Educació, Ladislau Baró, pel que fa a la sobredemanda de places al batxillerat espanyol. Baró va explicar que la solució entre les parts implicades –conselleria d’Educació espanyola, centres educatius i Govern– passa per incrementar amb una nova línia de batxillerat el María Moliner i el Sant Ermengol, els quals acollirien els prop de 40 joves que s’haurien quedat sense plaça. Una idea que es descarta per al Mare Janer, el qual no té batxillerat. “No tenim intervenció directa perquè preval el principi de subsidiarietat i Espanya dirigeix, les funcions que tenim són de col·laboració i coordinació”, va dir Baró, que va situar les disfuncions generades “en el procés de preinscripció i admissió”.

La primera qüestió de la sessió de preguntes al Govern d’ahir al Consell General va anar de la mà de la consellera general de Concòrdia Maria Àngels Aché, la qual es va mostrar preocupada per si “el model socioeconòmic està preparat per afrontar amb qualitat les demandes del futur”. Per a Aché, l’evolució de les demandes a llarg termini també van ser un focus de qüestió, a més de quines formes Govern podria garantir el dret a la llibertat d’elecció de les famílies que es troben en la situació actual. En primer lloc, el titular d’Educació va voler remarcar que la “pluralitat” d’ofertes del sistema en el batxillerat és un fet enriquidor per al Principat, i que el problema “es pot assumir amb un major nombre d’efectius”. En segon terme, Baró va reconèixer que la disfunció no era “puntual”, sinó que deixava al descobert “un problema més gran quant a divergència entre l’oferta de places educatives i la demanda que hi pugui haver”, i es va comprometre a fer esforços globals de programació amb el màxim de dades a llarg termini perquè aquesta situació no es repeteixi en el futur. Esforços que també intentaran garantir per tal que totes les famílies puguin decidir “amb llibertat” sobre a quin sistema dur els fills. El problema de la situació actual, per al titular d’Educació, s’atribueix a l’augment demogràfic.

Tanmateix, també va participar en les preguntes el líder del partit d’Aché, Cerni Escalé, que va dirigir-se a Baró pel sistema d’elecció de les places ofertes. El demòcrata va respondre que això respon a la voluntat de cada centre, respectant sempre “les pautes d’equitat i ponderació, però també amb llibertat per tal que siguin criteris objectius i no discriminatoris”.