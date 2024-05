El centre d’educació intensiva amplia el nombre de places residencials i de dia

El Govern va aprovar ahir, a proposta de la ministra d’Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín, l’ampliació de la contractació per tenir més places disponibles al centre residencial d’educació intensiva (CREI). L’ampliació segueix el full de ruta establert pel Govern per anar obrint de forma progressiva i segons necessitats noves places amb l’objectiu de tenir-les totes disponibles en el moment que sigui convenient.

D’aquesta manera, s’obren, a partir d’ara, sis noves places addicionals al servei d’acolliment residencial i cinc al servei diürn. En total, el CREI comptarà amb 14 places del servei d’acolliment residencial i 10 al servei diürn. L’ampliació respon a la voluntat de poder donar resposta a les noves necessitats que puguin sorgir.

El CREI, ubicat a l’antiga residència del Solà d’Enclar d’Andorra la Vella, compta amb un servei d’acolliment residencial i, alhora, un servei d’atenció diürna. Sobre la modalitat residencial, es destaca que té com a funció general oferir un acolliment i un tractament social, psicològic i terapèutic als adolescents en situació de desemparament que presentin alteracions de conducta recurrents o addiccions que posin en perill la seva integritat o la de terceres persones.

Quant a l’atenció diürna, és un recurs que té com a objectiu general l’afavoriment de la prevenció, impulsant el desenvolupament personal dels adolescents i joves que ho necessitin sense que sigui necessari el seu ingrés a jornada completa dins del centre, i comporta revertir situacions conductuals o addiccions incidents, minimitzar els ingressos residencials al CREI o a centres terapèutics, o permetre un recurs de transició al retorn familiar o al recurs d’origen.

D’altra banda, el consell de ministres va aprovar ahir l’obertura de la convocatòria de les subvencions destinades a finançar projectes, programes o iniciatives adreçats a la joventut per al 2024. La finalitat de la subvenció és la promoció de l’associacionisme juvenil, l’emprenedoria i el suport a projectes d’especial interès per a la joventut o impulsats per persones joves d’edats compreses entre 18 i 35 anys. Per aquest motiu, enguany s’han modificat les bases per posar en valor els projectes impulsats per joves, prioritzant-ne aquests, però sense deixar de banda aquells presentats per altres entitats i que estiguin adreçats al col·lectiu jove.

MÉS

BENESTAR ANIMAL

Donar una bonificació extra a aquelles explotacions ramaderes que impulsin mesures per garantir el benestar animal des del naixement fins al sacrifici, per tal d’obtenir un producte final de més qualitat, eficient i sostenible. Amb aquest objectiu el Govern ha atorgat un import total de 138.922,99 euros a 41 explotacions ramaderes bovines que tenen integrats processos que garanteixen el benestar animal.

ROC DEL QUER

El Govern ha aprovat un decret per minimitzar i regular les activitats turístiques i de lleure que es poden fer a la zona del Roc del Quer de Canillo. El motiu és la constatació de la presència d’aus nidificants catalogades com a amenaçada i en perill d’extinció.

HOMOLOGACIÓ A VEHICLES

Llum verda a la creació, regulació i establiment de tarifes de l’Autoritat d’Homologació Andorrana, que serà l’encarregada de reconèixer, d’acord amb la normativa internacional, les peces i accessoris per a vehicles automòbils que es desenvolupin tant al país com a l’estranger.

SUBVENCIONS CULTURALS

El consell de ministres ha aprovat l’adjudicació de les subvencions culturals per a projectes que es desenvolupen l’any 2024. L’objectiu del paquet d’ajuts és permetre al teixit cultural del país impulsar i emprendre projectes durant aquest any per seguir dinamitzant el sector. El pressupost total atorgat ha estat de 200.000 euros.