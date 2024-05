Majoria de dones al Govern, però el 64% de càrrecs directius són homes

La secretaria d'Estat d'Igualtat, Mariona Cadena, i el secretari d'Estat de Funció Pública, Marc Cornella, han presentat aquest matí el pla d'igualtat del cos general i el cos diplomàtic que per llei estaven obligats a enllestir l'abril del 2024. Ha estat una comissiói integrada per representants de la plantilla i del sindicat de l'administració general la que ha elaborat els eixos d'actuació que s'hauran de posar en marxa els propers mesos per garantir la igualtat efectiva entre homes i dones. I en paral·lel a l'elaboració del pla s'han recollit un seguit de dades, qualitatives i quantitatives, que aporten llum a l'estat de la situació. Una primera dada constata que es tracta d'una plantilla feminitzada, amb un 73,1% de dones però que en l'escala superior, la dels càrrecs directius, la balança s'inclina cap als homes, que ostenten el 64% de llocs de treball. "És un repte que hem d'abordar i que segur que millorarem", ha indicat Cornella. Respecte a la bretxa salarial, la mitjana de sou de les dones és de 2.855 euros i la dels homes, de 2.863. Un 0,28% de diferència que suposa "una posició força bona". Però quan es va al detall és detecten distorsions com ara que ells guanyen més en complements salarials –que s'explica per elements com la càrrega d'hores extra que fan uns i altres– i que en l'escala salarial més elevada la diferència salarial augmenta al 17%.

Respecte al pla d'accions a desenvolupar, una de les que té data és aprovar el mes de juny un protocol de prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe. Cornella ha indicat que la secretaria d'Estat de Funció Pública no té constància de cap cas.