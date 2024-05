L'Òpera Nacional de París actuarà a l'Auditori Nacional el 9 de maig

detail.info.publicated Agències Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El ballet de l'Òpera Nacional de París presentarà l'espectacle 'Petites virtuosités variées' de la companyia francesa 3ème étage el 9 de maig vinent. Així ho han anunciat aquest dijous la consellera de Cultura d'Ordino, Mònica Armengol i l'agregat de premsa i encarregat d'Afers Culturals de l'ambaixada francesa, Jerome Vinolas, durant la presentació de l'espectacle que tindrà lloc a l'Auditori Nacional d'Ordino i que s’emmarca dins la programació de la Saison Culturelle. "Cada actuació del 3r pis és una oportunitat de veure barreges explosives sovint amb algun dels millors talents del ballet de l'Òpera. Aquesta obra que rebem segueix una mica la tradició de la companyia, que produeix espectacles que poden ser vistos per tot tipus de públic" ha assenyalat, Vinolas, mentre afegia que l’actuació del reconegut coreògraf Samuel Murez inclou temes que van des de finals del segle XX fins a l'actualitat, com ara músiques de Tchaikovsky o obres de Jacques Brel.

De fet, es tracta del tercer any consecutiu que la corporació ordinenca col·labora juntament amb l'Ambaixada Francesa per a programar un espectacle de la Saison Culturelle a la parròquia. "A vegades, malgrat la proximitat, costa una mica apropar la cultura francesa a Andorra. Penso que podem aconseguir aquest objectiu a través de la dansa i la llengua, d'una manera molt més cultural" ha apuntat, Armengol. "A través d'aquest espectacle, que no té un format tan clàssic, creiem que podrem captar públics de diferents perfils i gustos" ha assegurat la consellera de cultura mentre destacava l'alta qualitat dels projectes que es van presentar en anys anteriors.

Per la seva banda, Vinolas, -qui ha recordat que aquest espectacle forma part de la recta final de la vintena de propostes programades per a la temporada a la Saison Culturelle 23-24, que finalitzarà el 4 de juliol al Festival de Jazz d'Escaldes-Engordany amb l'actuació de l'acordionista Richard Galiano- ha destacat que prèviament a l'espectacle se celebrarà una trobada entre els alumnes de Jo Dansa i els ballarins de la companyia francesa. "És una bona oportunitat per posar en contacte joves ballarins amb ballarins ja consagrats perquè puguin debatre temes relacionats amb el seu ofici" ha plantejat, Vinolas, qui ha puntualitzat que també s'ha informat a altres escoles de dansa del país perquè s'apropin a veure aquesta obra. Les entrades, que ja es troben disponibles a través del web de la Saison Culturelle, es poden adquirir a un preu d'entre cinc i vint euros a través de la plataforma Four Tickets.