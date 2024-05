L’Institut de Música engega la primera jornada dedicada a la guitarra clàssica

L’Institut de Música en col·laboració amb l’Escola municipal de música de la Seu d’Urgell celebraran dissabte vinent la primera jornada de la guitarra com a part del cicle de primavera. Aquest esdeveniment ofereix quatre activitats i un concert, amb l’objectiu de difondre i compartir la passió per la guitarra amb la comunitat d’alumnes, aficionats i interessats en aquest instrument.

El programa inclou una ponència a càrrec del professor i musicòleg Rubén Monter, titulada La fantasia de l’homo ludens, que explorarà l’estil guitarrístic de l’anomenat compositor Leo Brouwer. A continuació, el propietari de Knobloch Strings, Gilles Baudu, impartirà un taller pràctic sobre l’origen i fabricació de les cordes de guitarra, seguit d’un concurs d’afinació destinat als joves estudiants de dues categories diferents. En aquesta activitat es tractarà l’origen i fabricació de les cordes per a guitarra clàssica i flamenca i la seva relació amb els artistes i lutiers. A partir de les 12.30 hores tindrà lloc el concurs d’afinació, dirigit als joves estudiants, i que constarà de dues categories: categoria A (fins als 12 anys) i categoria B (de 13 a 18 anys). Els guanyadors seran premiats amb un joc de cordes Knobloch edició especial Leo Brouwer.

A la tarda, Agustí Compte dirigirà un taller pràctic de lutier, destacant els diversos materials i processos utilitzats en la construcció de guitarres, així com consells per al seu manteniment adequat. La jornada culminarà amb un concert al Teatre Comunal en honor a Leo Brouwer, amb la participació de més de 30 guitarristes. En l’actuació hi participaran els conjunts de guitarra del nivell elemental i mitjà de l’Institut de Música i alumnes del departament de guitarra; els estudiants de l’Escola municipal de música de la Seu d’Urgell, així com alguns aprenents externs. En total, hi prendran part més de 30 guitarristes. Brouwer (l’Havana, 1939) va començar a tocar la guitarra a l’edat de 13 anys, atret pel so flamenc i motivat pel seu pare, que era metge i guitarrista aficionat.

Totes les activitats, excepte el concert, es realitzaran a l’Institut de Música, mentre que el taller de lutier i el concert tindran lloc al Teatre Comunal de la parròquia. La jornada està oberta a la participació del públic extern, amb la possibilitat de realitzar inscripcions mitjançant l’adreça de correu electrònic jornadesguitarra@institutmusica.ad.