I&i Serveis va incrementar les vendes el 20% per Sant Jordi

I&i Serveis (l’empresa d’inclusió sociolaboral lligada a la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell) té cada any Sant Jordi marcat a la seva agenda com una de les dates clau, ja que és quan rep molts encàrrecs i quan els productes que elabora tenen més demanda, gràcies a la seva presència en diferents fires i també en establiments comercials. Aquest any, a més, la data era doblement especial perquè per primera vegada es posava a la venda un producte encarregat específicament a un dels treballadors, sis tasses amb un disseny fet per aquesta persona. A més, eren diverses les novetats que oferia dins la cartera de productes. I aquesta oferta ha tingut molt bona acollida, tal com demostra el fet que les vendes aquest any s’han incrementat un 20%, tant en el nombre de particulars com d’empreses que han realitzat comandes dels productes personalitzats, segons assenyalen des de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell.