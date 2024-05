El Govern aprova un codi ètic sobre IA

detail.info.publicated Agències Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Govern ha aprovat un codi ètic sobre l'ús de la intel·ligència artificial (IA), amb la voluntat de promoure un ús correcte i poder difondre recursos bàsics necessaris per interactuar amb les noves eines que l'utilitzen.

El document, adreçat al sector públic, privat i a la ciutadania en general, pretén servir de guia, a través de l'aportació d'algunes directrius i recomanacions, per tal de brindar suport per al desplegament adequat de la IA d'una manera fiable. Així, s'ha alineat amb les recomanacions de diversos organismes internacionals (ONU, UNESCO o Consell d'Europa, entre d'altres) que ja han posat sobre la taula documents de treball similars al que ara s'ha aprovat al país.

Es preveu que tant el document com les recomanacions associades es puguin difondre entre els diferents públics objectius per tal que puguin incorporar les recomanacions que creguin convenients. L'adhesió al codi serà requerida pel sector públic per a certs processos, i voluntària per a la resta d'actors implicats.

"Aquesta és una primera passa al voltant d'aquesta nova tecnologia que permet assentar algunes bases per a un possible desenvolupament regulador futur que pugui anar de la mà de la legislació que s'impulsi als països veïns i a nivell mundial", ha destacat el secretari d'Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell.