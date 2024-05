García-Berdoy analitzarà les conseqüències d’un ‘no’ a l’acord

Juan Pablo García-Berdoy, expert espanyol en matèria europea, té l’encàrrec del Govern de fer un exhaustiu informe sobre les conseqüències del vot contrari a l’acord d’associació en el referèndum vinculant previst per a l’abril de l’any que ve.

García-Berdoy es va traslladar a Andorra el 15 d’abril per participar en la reunió del pacte d’estat, a la qual no va poder assistir el cap de Govern, Xavier Espot, que van viatjar a Estònia, Letònia i Lituània. L’exdiplomàtic va demanar assistir a la reunió del pacte d’estat per recollir les impressions dels participants. També va reunir-se amb els representants dels coprínceps, amb els ambaixadors d’Espanya i França, i amb la ministra d’Exteriors, Imma Tor.

L’expert té una àmplia experiència en relacions internacionals. És un gran coneixedor de l’àmbit polític, institucional i regulador europeu. Diplomàtic des del 1987, ha desenvolupat gran part de la seva carrera en l’àmbit europeu. Ha estat director general de Política Exterior per a Europa (2002-04), ambaixador d’Espanya a Romania i Moldàvia (2005-09), ambaixador a Alemanya (2012-16) i ambaixador representant permanent davant de la Unió Europea (2016-21).

L’octubre del 2009 va posar en marxa l’Aspen Institute Espanya, que es va constituir formalment com a fundació el desembre del 2010.