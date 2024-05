Els experts alerten sobre els perills d'intervenir el preu dels lloguers

La 1a jornada sobre l'habitatge d'Andorra ha tingut lloc avui a l'Unsqure. La diada ha reunit a experts en economia i habitatge que han parlat sobre la situació actual del país comparant-la amb mesures històriques similars o amb els casos d'altres territoris com Barcelona.

La primera ponència ha estat a carrer de Konstantin A. Kholodilin, que ha explicat l'evolució història de les intervencions dels lloguers, des de l'antic imperi Romà fins a l'actualitat. Kholodilin ha fet especial èmfasi en el perill que pot suposar aquesta mesura, que per una banda beneficia a aquells que ja tenen un immoble en lloguer, però pot deixar fora a molta gent que es trobi dins del mercat.

Una situació similar ha sortit a la taula rodona posterior que han ofert Oscar Gorgues, Marc Urgell i Carles Sala i Roca, i moderada Montserrat Junyent. Sala durant la seva intervenció inicial ha explicat com la intervenció a Espanya, més que solucionar els problemes de l'habitatge, va provocar una reducció de l'oferta. Precisament, Urgell ha fet especial èmfasi a la importància de la oferta per solucionar la problemàtica andorrana. Això sí, sempre que la població no hagi arribat al seu límit, ha alertat el ponent.