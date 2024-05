Deneguen un ajut a una dona que el volia per llogar un traster

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Tribunal Superior ha desestimat el recurs d’apel·lació interposat per una dona, que havia impugnat un acord adoptat pel ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, que va descartar una sol·licitud d’ajuts econòmics ocasionals. El Superior dona la raó a la Batllia, afirmant que les despeses per llogar un traster no es poden considerar com a necessitats bàsiques o de subsistència, segons la legislació aplicable.