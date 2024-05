Les nevades tardanes no alleugen el dèficit de neu

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El servei de Meteorologia ha advertit que tot i les darreres i generoses nevades dels darrers dies, encara s'arrossega un dèficit d'acumulació de neu de l'hivern. Així, Meteorologia, ha posat l'exemple de Sorteny, on avui s'han mesurat 105 cm de neu quan la mitjana és de 180 cm, tot explicant que en molts casos només s'acumula la neu recent i segons calculen, es podria dir que hi ha només un 58% de la neu que tocaria, o bé que hi ha un dèficit del 42%.

Respecte a la previsió per aquests dies, segons el servei de Meteorologia, les baixes pressions es van retirant cap al Mediterrani i cap al centre d'Europa i deixaran pas a les altes pressions de latituds més baixes els pròxims dies, amb un augment de l'estabilitat i de les temperatures.