La bretxa salarial entre homes i dones va ser de 527 euros el 2023

detail.info.publicated Agències Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La remuneració mensual mitjana estimada dels treballadors assalariats durant el 2023 va ser de 2.448,6 euros bruts, el que representa un increment del 9,3% amb relació a l’any 2022 (2.240,5 euros bruts). Segons publica aquest dijous el departament d'Estadística, les dones assalariades van guanyar de mitjana 2.189,4 euros bruts al mes, mentre que la remuneració mitjana dels homes assalariats va ser de 2.716,4 euros bruts, el que representa una bretxa salarial aproximada de 527 euros.

Segons l’anàlisi de la remuneració bruta mensual mitjana estimada per ocupació, destaquen les remuneracions més altes de les persones de 45 a 55 anys (2.681,4 euros bruts), dels assalariats del sector públic i parapúblic (3.081,7 euros bruts), dels ocupats amb estudis superiors (2.780,0 euros bruts), treballadors a jornada laboral completa (2.551,4 euros bruts), dels assalariats amb contracte indefinit (2.523,1 euros bruts), del personal amb una antiguitat en l’empresa de més de deu anys (2.788,5 euros bruts), dels directius i tècnics (4.315,6 i 3.287,1 euros bruts, respectivament) i dels treballadors del sector financer i de la indústria (2.689,4 i 2.683,7 euros bruts, respectivament).

Així mateix, la taxa d'ocupació de la població d'entre 15 i 64 anys va arribar fins al 83,2% durant el 2023, una xifra que se situa 0,7 punts per sobre de les dades registrades durant el 2022. Entre les persones ocupades de 15 anys i més, destaca que vuit de cada deu eren assalariades (81,8% l’any 2023 versus 83,2% l’any 2022), el 8,5% dels ocupats tenien una jornada a temps parcial (8,4% l’any 2022), i el 10,2% dels assalariats tenien un contracte indefinit (10,5% l’any 2022). Per altra banda, el 18,2% dels ocupats eren treballadors per compte propi, un augment d’1,4 punts respecte al 2022 (16,8%).

D'altra banda, durant el 2023 la taxa d’atur entre la població de 15 a 74 anys va ser de l'1,6%, cosa que suposa un descens de 0,5 punts respecte de l’any 2022. En aquest sentit, el percentatge d’aturats de llarga durada va ser de 7,7% (10,8 punts menys respecte a l’any anterior), és a dir, 66 persones aturades fa més d’un any que buscaven feina. Així mateix, el 87,8% dels aturats havien treballat anteriorment (87,3% l’any 2022) i el 31,5% no tenien feina per acomiadament o tancament de l’empresa per motius econòmics. Respecte als inscrits al Servei d'Ocupació, el 32,7% dels aturats havia declarat que estaven inscrits i el 21,2% estaven rebent algun benefici (formacions, seguretat social, ajuda d'atur, prestacions econòmics).

Al llarg de l’any 2023, a més, la taxa d’inactivitat dels 15 als 64 anys va situar-se en el 15,4% (0,3 punts menys respecte a l’any passat). Les persones inactives de 15 anys o més eren majoritàriament persones jubilades, que cursaven estudis o rebien formació.

Finalment, i en relació amb els països veïns i les economies de l’entorn, s’aprecia una millora generalitzada en les taxes del mercat laboral: un increment de la població ocupada, una estabilització en la població aturada, i una disminució de la població inactiva. Destaca positivament el conjunt de taxes del mercat laboral del Principat respecte a les taxes d’Espanya, França i el conjunt europeu.