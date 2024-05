detail.info.publicated Redacció / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La branca sanitària de la Unió Sindical d'Andorra (USdA), juntament amb el Comitè d'Empresa del SAAS, exigeix recuperar de forma immediata el sistema de gestió per objectius i la progressió en el pla de carrera del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) i reclama obtenir els respectius cobrament retroactius des del 2023 i en l'any en curs pel que fa a la prima d'objectius, i des del 2022 per al pla de carrera. A través d'un comunicat, l'USdA ha exigit celeritat per recuperar ambdues mesures que el personal del SAAS va perdre el 2012 per contenir la despesa hospitalària durant la crisi.

El sindicat critica la gestió tant de la parapública com del Govern "d'ignorar els drets dels seus treballadors" i de "manllevar poder adquisitiu" i reclama explicacions "sobre la no implantació de la legalitat per part del Ministeri i del SAAS".