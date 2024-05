La xifra de visitants puja un 7% i s’alça fins als tres milions

Les entrades totals de visitants durant l’hivern han registrat un augment del 7% respecte a l’any anterior, assolint un total de tres milions. Així ho van indicar ahir el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, i el director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, en el marc de la presentació del balanç d’hivern i les novetats d’estiu.

“Amb les mesures que s’han anunciat hi ha accions que limiten la capacitat de creixement”

Jordi Torres, Ministre de Turisme



Malgrat les condicions desfavorables marcades per la manca de precipitacions i les dificultats que han tingut els dominis esquiables per oferir els serveis i productes, “el mercat espanyol s’ha mantingut estable, mentre que el francès ha baixat una mica, però els mercats d’altres destins, com són el centre d’Europa, Amèrica del sud i Amèrica del nord, hem aconseguit incrementar-los de forma notable, arribant a un 17%”, va detallar el ministre.

“Andorra no pot dependre de mercats de proximitat i es treballa en aquest canvi”

Betim Budzaku, Director general Andorra Turisme





A partir d’aquest balanç positiu, Torres va remarcar que un total d’1,7 milions de visitants han estat turistes, mentre que uns 1,4 milions han estat excursionistes. En aquest sentit, també va destacar l’increment del 4% en les pernoctacions, assolint un total de 5,6 milions. El ministre va emfatitzar “l’efecte de la Setmana Santa” durant el març, el qual ha contribuït a incrementar totes aquestes dades.

Qüestionat per si aquest creixement pot ser sostenible a llarg termini, Torres va precisar que aquí és on entren en joc els estudis de capacitat de càrrega, amb l’objectiu de conèixer aquesta capacitat no tan sols en l’àmbit turístic, sinó també des d’un punt de vista més global. El ministre va defensar que “amb les mesures que s’han anunciat hi ha una sèrie d’accions que limiten la capacitat de creixement”.

Amb la comparativa presentada entre la temporada del 2013-2014 i l’actual, s’ha mostrat l’augment del 44% a un 56% dels turistes, “aconseguint finalment el que es buscava, consolidant-se en aquest nivell i, sobretot, augmentant la despesa mitjana a 174 euros, en espera de la dada d’aquest hivern”, que s’obtindrà en les pròximes setmanes, va comentar Torres.

Respecte a la implantació de la vinyeta per a vehicles privats i autobusos de línies internacionals, el ministre va assegurar que “s’estudiarà i es treballarà amb el sector”, ja que grans afluències en certes èpoques de l’any “poden ser perjudicials per al territori”. També es valorarà amb els sectors afectats l’aplicació de la taxa turística.

Pel que fa a les novetats de cara a la temporada d’estiu, Andorra Turisme planteja un canvi estratègic de comunicació amb més campanyes internacionals per arribar a un públic amb un poder adquisitiu més elevat. “Andorra no pot dependre de mercats de proximitat”, va assenyalar Budzaku, afegint que “ja fa temps que s’està treballant en aquest canvi de mitjans”. És per això que, en la presentació, es va anunciar l’últim any de la campanya d’estiu Andorra Atypical i l’any que ve es plantejarà un altre concepte creatiu.

Els mercats en els quals se centra la campanya inclouen nou països europeus: Espanya, França, Regne Unit, Irlanda, Països Baixos, Alemanya, Itàlia, Suècia i Bèlgica. I amb el canvi d’estratègia, s’han fixat com a objectiu països de nous mercats com els Estats Units, Colòmbia, Argentina, Brasil, Mèxic i Canadà.

Enguany, es mantenen algunes aliances estratègiques, acompanyades de la introducció de nous productes al mercat. En primer lloc, cal destacar la col·laboració amb National Geographic. Els detalls d’aquesta col·laboració es faran públics les setmanes vinents amb la presentació del nou projecte. També es reprèn el contacte amb Disney Espanya aquest any. Andorra Turisme és el principal col·laborador en la première de la pel·lícula Inside Out 2 a Madrid. A més, es duran a terme accions especials, com el reportatge de la cadena francesa France 5 a Échappées Belles i el reportatge fotogràfic de la revista Classpeper, en el qual es mostra la moda del país.