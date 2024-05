MoraBanc destina 24,7 milions a repartir entre els accionistes

La junta general d’accionistes de MoraBanc va aprovar ahir els comptes de l’exercici del 2023 amb uns beneficis de 51,4 milions, dels quals 24,7 milions (la meitat del “benefici distribuïble”) es repartiran als accionistes. Són sis milions més que l’any anterior i impliquen 33,8 euros per títol. Uns números que el president i el conseller director general del banc, Joan Maria Nin i Lluís Alsina, respectivament, van qualificar “d’excel·lents”. “Estem de bones notícies, com el sector financer en general, la qual cosa jo considero que és bona per a tots, per al sistema financer i també per a l’economia del país”, va celebrar Nin. Uns resultats marcats per l’impacte de l’alça dels tipus d’interès que “està ajudant el sector financer global i nosaltres el que hem fet és aprofitar aquesta pujada d’ingressos per avançar en la digitalització del banc, a invertir en processos i a construir una entitat més sòlida de cara al futur”, va afegir Alsina.

Sobre l’altre impacte dels tipus d’interès en la demanda d’hipoteques, el president de MoraBanc va apuntar que “no ha baixat, no estructuralment”, incidint que el que té més impacte sobre l’habitatge és l’oferta i el preu de la vivenda. Nin va apostar per la cautela a l’hora d’abordar programes públics d’avals. “Per més avals que hi hagi no es pot concedir un crèdit que tècnicament es vegi que no és viable”, va argumentar. El programa endegat pel Govern ha tingut un resultat molt pobre –només se n’han concedit sis en un any– i tot i que el president de banc va destacar la predisposició a col·laborar per reformular-ho, també va deixar clar que “el tema d’avals no és la solució, és una part de solució, perquè si ens equivoquem pateix tothom”.

Nin també va destacar que la d’ahir era una junta d’accionistes amb “la fusió de Banc Sabadell ja liquidada”, i el dia que a Espanya es feia públic que el BBVA valora una fusió amb el Sabadell va manifestar que no veu més moviments d’aquest tipus a la plaça andorrana: “Soc dels que pensen que la competència i com més extrema millor per a tohom i, per tant, tenim tres grans institucions a Andorra i batallar amb dos més m’agrada molt”. I fora de les fronteres, va destacar el procés d’internacionalització de la banca com a “fonamental de cara a l’acord d’associació”. Amb relació a l’acord amb Europa, el conseller director general va reiterar que les condicions obtingudes són “molt millors” que les plantejades inicialment per Brussel·les, però que tot i el marge d’anys d’adaptació “hi ha molta feina a fer, és un acord d’una envergadura tremenda”.

La junta d’accionistes també va aprovar el nomenament de Rosa Bruguera com a consellera independent del grup. L’entitat va remarcar “la dilatada experiència com a directiva del sector financer”, especialment a La Caixa. Al seu torn, Miguel Antonio Pérez plega per fi del mandat.