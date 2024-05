Més pluja aquesta tarda i sol a partir de demà

detail.info.publicated Redacció / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El servei meteorològic ha informat que l'episodi de pluges s'allargarà fins aquesta nit. Tot i el matí assolellat del dia del treballador, un front taparà el cel per la tarda que aportarà pluja i neu als 1.200 metres d'alçada. Es preveuen nous gruixos de 15 centímetres als 2.500 metres i de 5 als 2.000, mentre que les mínimes baixaran a 6 graus al centre i a 4 sota zero al Pas de la Casa. La policia recomana conduir amb precaució per la neu a la calçada i alerta de les activitats a la muntanya pel perill d'allaus, que es manté en el nivell 3. El cos recorda, a més, que roman obligatori conduir amb equipaments especials fins al 15 de maig a tot el territori.

El temps canviarà demà per la tarda amb el protagonisme del sol que s'allargarà fins al cap de setmana amb màximes que poden assolir els 20 graus el dissabte.