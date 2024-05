Matisos en el referèndum

Preguntats per com haurien plantejat l’acord d’associació davant la ciutadania si fossin els actuals caps de Govern, tant Marc Forné, com Albert Pintat i Jaume Bartumeu van donar opinions diferents entre ells.

El primer a ser preguntat va ser Forné, que va estar al capdavant del país entre 1994 i el 2005. “Ara mateix no et sabria dir què hauria fet, no et puc dir que hauria convocat un referèndum vinculant, i tampoc et podria dir que no ho faria”, va respondre un dubitatiu Forné, que va acabar decantant-se més cap al no. “Potser no ho hauria presentat, però no t’ho puc assegurar”, va afirmar. Tanmateix, l’excap de Govern va posar en relleu la “valentia” de l’actual executiu per convocar un referèndum vinculant i va recalcar la importància de l’acord malgrat tenir una gran part de la població del país que prové de la Unió. “Hem de tenir en compte que molts residents ja tenen drets europeus, hem de lluitar pels drets dels andorrans que som uns 30.000 gairebé”, va comentar.

“Potser sí que ho hauria presentat o potser no. No ho puc assegurar”

Marc Forné, Cap de Govern (1994-2005)



Una altra solució va aportar el seu successor, Albert Pintat, que va apuntar a dur el debat cap a l’esfera política i no la ciutadana. “Potser presentaria l’acord davant el Consell General per dur el debat al terreny polític i actuar d’acord al que s’hi decideixi”, va manifestar Pintat, donant a entendre així la voluntat de buscar consens entre els parlamentaris. “Voldria trobar més d’una majoria qualificada”, va concloure l’excap entre el 2005 i el 2009.

“Hauria portat el debat de l’acord al Consell General”

Albert Pintat, Cap de Govern (2005-2009)





El més alineat amb la decisió presa per l’actual executiu va ser Jaume Bartumeu, que, com Forné, va corroborar l’actuació valenta tant d’Espot com del seu Govern per portar davant la ciutadania la decisió i va apuntar que “l’acord monetari va demostrar que és millor que la ciutadania no es pensi que hi ha elements amagats en els acords”.

“El cap de Govern i l’executiu han estat molt valents”

Jaume Bartumeu, Cap de Govern (2009-2011)



Tanmateix, l’actual cap de Govern, Xavier Espot, va expressar que el seu predecessor, Toni Martí, ja va avisar que volia que la decisió ciutadania fos vinculant en un format de referèndum i que ell ha seguit “el compromís que l’excap va prendre amb els andorrans”. No obstant això, en una allau de sinceritat, Espot va afirmar que, “potser, allò més pràctic hauria estat no posar-ho davant la ciutadania”. El 2025 veurem si el temps li dona la raó.