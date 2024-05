Les aportacions dels càrrecs nodreixen les finances de Concòrdia

El pressupost anual del partit per al 2024 presenta una previsió d’ingressos de 65.947 euros i una previsió de despeses de 55.404 euros, donant un saldo positiu de 10.543 euros. És notable que les aportacions dels càrrecs electes, emergits de les eleccions generals i comunals del 2023, constitueixen les principals fonts d’ingressos per al partit. Aquesta injecció econòmica serà destinada, entre altres fins, a la celebració d’actes i al finançament d’estudis sobre diverses qüestions d’actualitat.

El paper dels càrrecs electes és la principal font d’ingressos. Aquesta dinàmica, que dona suport a les activitats i programes del partit, és fonamental per a la seva continuïtat i desenvolupament.

A més dels temes financers, l’assemblea també va abordar una primera aproximació als textos de l’acord d’associació amb la Unió Europea. Aquesta qüestió, d’indubtable transcendència, serà objecte de futures trobades amb la militància per tal de debatre i intercanviar opinions, mostrant la voluntat de Concòrdia de mantenir una comunicació oberta i participativa amb els seus membres i la societat en general. El president, Cerni Escalé, es va perdre part de l’assemblea per poder assistir al debat sobre Europa entre caps de Govern.

ACHÉ PREGUNTA PER LA MANCA DE PLACES

El grup parlamentari de Concòrdia ha entrat una pregunta amb declaració d’urgència perquè el Govern la respongui oralment en la pròxima sessió de control de demà. En concret, la consellera general Maria Àngels Aché ha demanat per la manca de places de batxillerat pel que fa al sistema confessional. En aquest sentit, Aché vol saber quin és el rol del ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats davant d’aquesta manca de places per als alumnes de secundària dels centres confessionals que volen estudiar el batxillerat al col·legi Sant Ermengol amb vista al curs que ve.



La consellera general argumenta que el col·legi Sant Ermengol és l’únic centre escolar del sistema educatiu confessional que, avui dia, ofereix ensenyament de batxillerat, amb un total de 105 places. I assenyala que la premsa s’ha fet ressò, el cap de setmana passat, que estudiants de les escoles Sagrada Família i Mare Janer es trobarien sense plaça de batxillerat per al curs vinent, perquè les preinscripcions han superat llargament el nombre de places existents.