L’advocada acusada de xantatge es juga la inhabilitació

detail.info.publicated Àlex Ripoll Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Tribunal de Corts va deixar ahir vist per a sentència el judici contra la mare d’una menor que va patir abusos sexuals i la seva advocada per fer xantatge a l’agressor de la nena, un familiar de la noia que era considerat “com un avi”, tal com va relatar la mare a la vista oral de dilluns passat. Segons la part denunciant, la de l’abusador, les acusades haurien demanat 200.000 euros –100.000 per a la mare i 100.000 per a la filla– per tal de no denunciar l’agressió i que es firmés una carta que “minimitzés els fets”, tal com va explicar l’acusació particular. Per aquests fets, les acusades s’enfronten a 18 mesos de presó condicional a petició de la Fiscalia i a 18 mesos d’inhabilitació l’advocada. L’acusació demana dos anys de presó, un de ferm i un de condicional, per a la mare de la menor i sis mesos de presó condicional sense inhabilitació per a l’advocada.