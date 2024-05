Els sindicats criden a manifestar-se perquè Andorra és “més hostil per als treballadors”

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els sindicats i les associacions que donen suport a la mobilització d’avui, 1 de maig (a banda de l’USdA i de diferents sindicats de funcionaris també s’hi han sumat la Coordinadora per un Habitatge Digne, Acció Feminista, Stop Violència i l’Associació de Residents Marroquins) han fet una crida a acudir a la manifestació que arrencarà a les 19 hores a la plaça Coprínceps, “perquè aquest país cada vegada és més amable per als rics i més hostil cap als treballadors i treballadores”. En un missatge difós a les xarxes socials desgranen el reguitzell de dificultats que s’estan patint avui dia: la falta d’habitatge digne i assequible, salaris insuficients o la inexistència de comitès d’empresa per defensar els drets dels assalariats, però també la prohibició de l’avortament o que els residents no puguin votar. I també recorden els que avui hauran d’acudir al lloc de feina malgrat “el Dia internacional que és seu i de la seva lluita”.

L’acte central de la jornada serà la manifestació que arrencarà a la plaça Coprínceps d’Escaldes i finalitzarà a la plaça del Poble d’Andorra la Vella després de baixar per l’avinguda Carlemany, girar pel carrer de la Unió i per la rotonda de la Dama de Gel en director Doctor Mitjavila. Mobilitat ha alertat els conductors que s’eviti circular pel centre vila des de les 19 a les 21 hores per l’afectació circulatòria mentre que les companyies d’autobús també van advertir que els recorreguts poden patir talls intermitents al pas dels manifestants. Els organitzadors esperen una manifestació multitudinària després dels precedents de les dues mobilitzacions per l’habitatge digne i han programat un seguit d’activitats participatives a partir de les 15.30 hores a la mateixa plaça escaldenca, però susceptibles de canvis a causa del temps. Començaran amb un taller d’elaboració de pancartes, però també es vol fer un debat perquè cal recordar que una de les iniciatives en marxa és elaborar una ILP en defensa de salaris i habitatge dignes que es vol entrar al Consell General els pròxims mesos. “Sortim de nou al carrer per fer sentir la nostra veu, per recordar al Govern que sense la classe treballadora el país no avança. Sense nosaltres el país s’atura”, animen la població.