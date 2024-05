Dues dones roben perfums valorats en 2.500 euros

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Dues turistes de 23 i 39 anys que es desplaçaven en un vehicle de matrícula francesa van ser arrestades dilluns a la tarda al Pas de la Casa com a autores de robatoris de perfums amb un valor que supera els 2.500 euros. La policia va explicar en un comunicat que la detenció es va produir quan les treballadores d’un establiment afectat per la sostracció de mercaderia fa setmanes van reconèixer les dones i van alertar els agents. Els efectius del cos van recercar les implicades i les van detenir i van trobar al cotxe quatre perfums furtats en altres comerços, i un estri per treure alarmes.

La perfumeria on van ser identificades havia denunciat les dones a final de març per robar uns trenta cofres valorats en més de 1.800 euros a preu de cost. La policia sospita que haurien actuat anteriorment.