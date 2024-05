detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La policia va informar ahir de la detenció d’un home de 45 anys acusat d’un delicte contra la llibertat sexual. El cos de seguretat indica que l’arrest es va produir per ordre de la Batllia per una causa que està judicialitzada i de la qual no es pot donar més detalls.