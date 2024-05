Deneguen la residència a un metge per no viure a Andorra

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La sala administrativa del Tribunal Superior ha avalat la decisió del Govern de no renovar el permís de residència i treball per compte propi d’un metge després que l’afectat portés el cas a la justícia. El motiu de la denegació va ser que l’afectat no va poder acreditar que vivia a Andorra. El demandant sostenia que havia acreditat la seva residència a través de diferents documents que demostraven que havia deixat d’exercir a França, que s’havia col·legiat a Andorra, que s’havia donat d’alta a la CASS i tenia un habitatge de propietat i permís de conduir andorrà. La representació lletrada de l’executiu apuntava que l’informe de la policia al respecte sustentava la manca de residència efectiva i que “la documentació aportada només acredita que l’agent és propietari d’un immoble i que està donat d’alta a la CASS i incorporat al Col·legi de Metges, però no que tingui fixat a Andorra el seu centre d’interessos, ja que no consta que exerceixi la seva activitat professional al Principat”. A més, la part afegia que s’havien facilitat un seguit de factures per acreditar despeses al Principat, però que la majoria “són il·legibles o no són nominatives”.