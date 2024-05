Un centenar de persones es mobilitza pel Dia del treballador

Prop d'un centenar de persones s'han concentrat aquesta tarda a la plaça Coprínceps, a Escaldes-Engordany, a partir de les 19 hores per manifestar-se per l'1 de maig, el Dia del treballador. Els manifestants han protestat en favor "de problemes socials com els drets laborals, els salaris, l'habitatge i les pensions" i han omplert els carrers principals del país de cartells reivindicatius reclamant igualtat d'oportunitats, drets laborals i justícia amb els salaris, a banda de la tretzena paga o el dret a un habitatge digne. Tal i com estava previst, la protesta ha baixat per l'avinguda Carlemany, ha seguit el carrer de la Unió i ha recorregut l'avinguda Consell d'Europa. Finalment, ha acabat a la plaça del Poble, on es llegirà el manifest. La pluja i el vent, però, ha impedit sobrepassar la xifra rècord establerta el passat octubre amb la manifestació per a l'habitatge digne, quan va aplegar un miler de manifestants.

La mobilització ha comptat amb el suport de les associacions Acció Feminista, Stop Violències i l’Associació de Residents Marroquins per donar un missatge de "perdre la por" i incloure la ciutadania "en totes les causes", segons ha declarat Vanessa Mendoza, presidenta d'Stop Violències, durant la manifestació. Al llarg del dia, s'han dut a terme diverses activitats participatives entre la ciutadania per preparar els manifestants i fomentar el debat amb tallers o una taula rodona. Mobilitat ha recomanat evitar conduir pel centre vila de les 19 hores fins a les 21.