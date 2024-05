Avís d'intent de 'phishing' per SMS suplantant serveis de paqueteria

detail.info.publicated Redacció / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La policia ha advertit de missatges fraudulents suplantant empreses de missatgeria i paqueteria. Segons ha publicat el cos a través del seu compte oficial d'X (l'antic Twitter), alguns usuaris haurien rebut SMS massius informant de l'arribada de paquets de l'estranger declarant que "no s'ha pogut fer el lliurament" i demanant dades personals a través d'enllaços fraudulents. El cos recomana no entrar en missatges sospitosos i bloquejar el número d'origen. A més, recorda que no s'ha de compartir dades rellevants personals a través de missatges telefònics o el correu electrònic.