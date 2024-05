Un 6% dels atesos a Urgències a l'hivern ha acceptat la derivació inversa

detail.info.publicated Agències / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El ministeri de Salut posava en marxa a mitjan novembre del 2023 la derivació inversa, un sistema que té com a objectiu promoure nous mecanismes d'atenció als usuaris i fer un ús més eficient dels recursos sanitaris, evitant les esperes al Servei d'Urgències de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell. Segons les dades facilitades pel Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS), durant la temporada d'hivern -concretament entre l'1 de desembre i el 7 d'abril- s'han atès 18.800 persones al Servei d'Urgències, de les quals en un 6% dels casos, aproximadament unes 800 persones, s'ha accedit a la derivació inversa.

El circuit permet que els casos d'usuaris majors de 16 anys que arriben a Urgències i el sistema de triatge els classifica de baix nivell d'urgència i baixa complexitat puguin optar per ser atesos en un màxim de 48 hores pel seu metge referent o un altre metge d'atenció primària.

Un cop derivats, poden demanar cita amb el seu metge referent o un altre metge d'atenció primària, si el primer no té disponibilitat. Per la seva banda, els professionals d'atenció primària han d'atendre aquests usuaris, preferentment de manera presencial, però, a criteri mèdic, també es pot efectuar de manera no presencial en modalitat telefònica.

Els casos més freqüents en què s'aplica la derivació inversa és, per exemple, en pacients amb acúfens, amb dolor a les extremitats sense traumatisme o amb un refredat comú, sempre seguint la classificació del sistema de triatge.