Unitat dels caps de govern envers l'acord d'associació

Els quatre caps de govern han defensat l'acord d'associació amb la UE en un acte al consell general amb gran part de la plana política andorrana. El col·loqui ha repassat els tres grans acords històric amb Europa, els quals han fet de fil conductor per presentar l'acord d'associació com l'única alternativa de relació. "L'statu quo no existeix perquè suposaria aturar el temps, no ens podem quedar com estem ara", ha dit el cap de Govern, Xavi Espot. Bartumeu, que ha estat crític amb l'acció de govern de no facilitar el text a la ciutadania, ha manifestat que "ens equivocaríem molt si votéssim en contra de l'acord". Pintat, per la seva banda, ha expressat que tot i que "hi ha molta gent que viu molt bé a Andorra, sense l'acord seria difícil mantenir el nivell de prosperitat". Forné ha remarcat la capacitat d'intervenir d'Andorra amb un gegant com la UE i apunta a l'acord com una solució per desfer-se de la "condescendència dels últims anys" dels països veïns.

Taula rodona 'Andorra i la Unió Europea'Fernando Galindo

En el darrer torn de paraula de cadascú, tots els caps de govern han afirmat que votarien que sí en el referèndum si haguessin de votar-lo avui.