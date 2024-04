Ubach explica la falta de delegats de personal per l'acomiadament lliure

detail.info.publicated Dani Silva Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, va apuntar que l’acomiadament lliure sobrevola els caps dels treballadors i, juntament amb la pressió empresarial, la poca protecció legal, la por i la falta de suport d’una xarxa sindical són les principals barreres per a l’arrelament de la figura del delegat de personal a les empreses privades. “Un delegat dels treballadors que ha de fer el plantejament d’un conflicte col·lectiu davant de l’empresari està completament sol, venut. A Andorra hi ha una dictadura econòmica”, va afirmar Ubach, que va manifestar que a la llei hi ha la figura de delegat dels treballadors, però no sindical. Per això, el sindicalista comenta que treballen per entrar en els comitès d’empresa des de l’USdA, tal com funciona als països veïns, perquè siguin “delegats de personal, però també sindicals”.