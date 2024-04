Els visitants pugen un 7% a l'hivern i arriben als tres milions

Les entrades totals de visitants durant l'hivern al país han registrat un augment del 7% respecte a l'any anterior, assolint un total de tres milions. Així ho han informat el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, i el director general d'Andorra Turisme, Betim Budzaku, en el marc de la presentació del balanç d'hivern i les novetats d'estiu, que ha tingut lloc aquest dimarts. Malgrat les condicions desfavorables marcades per la manca de precipitacions i les dificultats que han tingut els dominis esquiables per a oferir els seus serveis i productes, "el mercat espanyol s'ha mantingut estable, mentre que el francès ha baixat una mica, però els mercats d'altres destins, com són centre Europa, Sud Amèrica i Amèrica del Nord, hem aconseguit incrementar de forma notable, arribant a un 17%", ha detallat el ministre.