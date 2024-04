La Seu aprova el permís d’obres del centre de salut mental

La junta de govern local de l’ajuntament de la Seu d’Urgell va aprovar ahir al matí la llicència d’obres per iniciar la construcció del nou centre de salut mental de l’Alt Pirineu. L’equipament, impulsat pel bisbat d’Urgell, es construirà al seminari diocesà de la capital de l’Alt Urgell. El pressupost de les obres és de 7.805.903 euros.

Serà l’únic centre de salut mental al Pirineu de Lleida i donarà servei al Principat d’Andorra i a municipis de la plana en l’àmbit de la diòcesi d’Urgell. Segons es desprèn de l’acord de la junta de govern, que va ser aprovat per unanimitat de tots els grups (Compromís x La Seu, Junts, ERC i la CUP), la reforma afectarà únicament l’ala oest de l’antic seminari, la més propera a l’escola Pau Claris, i l’equipament tindrà una capacitat màxima de 97 llits d’hospitalització, els únics a tot el Pirineu. Aquest fet evitarà trasllats de pacients a centres especialitzats de Lleida i Barcelona. També donarà servei com a hospital de dia i consultes. L’actuació no permet modificar els elements originals de les principals façanes.

El projecte compta amb la participació del ministeri de Salut d’Andorra i estarà gestionat per Benito Menni Complex Assistencial a Salut Mental (CASM), un grup de centres assistencials concertats amb la Generalitat a les mans de la Congregació de les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús.

Lactivitat del centre inclourà l’atenció a adults, nens i joves. La Generalitat concertarà part de les places del centre, mentre que Andorra també n’assumirà una part.

El projecte té com a finalitat, segons el bisbat, “posar al servei de la ciutadania de les comarques pirinenques i d’Andorra els recursos per ajudar les persones amb problemes relacionats amb la salut mental, i les seves famílies”.