El raonador atendrà els ciutadans a totes les parròquies

El raonador del ciutadà, Xavier Cañada, es desplaçarà a totes les parròquies durant el mes de maig per escoltar els neguits de la ciutadania i permetre facilitar l’accés a la institució a aquelles persones que tenen més difícil moure’s de casa seva per anar a la seu d’Andorra la Vella. Sota el nom El raonador més a prop teu, s’han organitzat tot un seguit de visites gràcies a la col·laboració dels comuns, que han cedit diferents seus locals de manera desinteressada acceptant la proposta que Cañada va fer en el marc de les visites institucionals que van tenir lloc durant aquests mesos de març i abril. Aquestes visites es faran una vegada al mes i per accedir-hi caldrà cita prèvia.