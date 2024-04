MoraBanc repartirà 33,8 euros per acció

La junta d'accionistes de MoraBanc celebrada aquest migdia ha avalat els resultats del banc del 2023, amb 51,4 milions de benefici que es traduiran en un repartiment de dividends de 33,8 euros per acció. Abans de l'inici de la reunió el president i el conseller director general de l'entitat, Joan Maria Nin i Lluis Alsina respectivament han valorat els bons resultats de l'entitat. "Són molt bons resultats tan des del punt de vista del volum de negoci tant a Andorra com al mercat espanyol i l'internacional de Boreal, amb ratios de capital i de liquiditat excel·lents i amb un compte de resultats final i de dividends excel·lent", ha destacat Nin. Uns resultats marcats per la pujada de tipus d'interès que Alsina ha valorat que "el que hem fet amb aquesta pujada d'ingressos per avançar en al digitalització del banc, en invertir en processos i en construir també un banc més sòlid de cara al futur".