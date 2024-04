Jutgen per xantatge a l’abusador d’una menor, la mare i l’advocada

El Tribunal de Corts ha començat avui el judici per xantatge contra la mare d’una menor de la qual van abusar sexualment i la seva advocada. Els fets es remunten al 6 de gener del 2016, a Encamp, on es va viure un episodi d’assetjament sexual contra una nena per part d’un familiar de la víctima que va realitzar tocaments per sota de la samarreta a la menor durant la nit de Reis. L’abusador va ser un parent llunyà de la família, però que tenia molta confiança en ells i que tant la menor abusada com els seus germans consideraven que era “com un avi”, segons va apuntar la mare dels nois. Aquesta relació tan propera, la salut mental de la menor i l’estat de salut de la dona de l’abusador, que segons l’acusada era fràgil, va fer que la denúncia formal no arribés fins al 2018.

Del primer judici l’home va ser declarat culpable, però ahir va al·legar que en els mesos previs a la denúncia hi va haver xantatges per part de la família de la víctima i la seva advocada perquè efectues un pagament de 200.000 euros per tal d’evitar la judicialització del cas. Durant la seva intervenció, la mare de la menor, ara l’acusada, va al·legar que en cap moment es van produir aquests xantatges i que “no hi ha diners al món que evitessin que jo denunciés el que va passar”. De fet, després d’admetre els fets i demanar perdó a la família, l’abusador passava mensualment 500 euros a la mare de la víctima per pagar els tractaments psicològics de la nena, així com un ingrés inicial de 3.000 euros, uns diners que la mare va afirmar que li generaven “angoixa” i que va intentar moltes vegades que s’aturessin els ingressos, ja que sentia que aquells diners estaven “comprant el meu silenci”, va apuntar l’acusada.

L’altra part, la de l’abusador, va afirmar que l’advocada de la mare va enviar-li una carta que deia que s’havien de reunir per tal de parlar sobre el tema o que denunciarien el cas. En la reunió, a la qual va anar només l’advocat del demandant, ja que l’home va explicar que hi havia alguna cosa que li feia mala espina, és on s’hauria fet l’oferta que es va jutjar ahir per ser considerada un xantatge: 100.000 euros per a la mare, 100.000 per a la filla, i a canvi es firmava un document on es rebaixaven els fets i amb això quedava tot tancat.

El padrastre de la menor va mantenir en línies generals la història de la seva exparella, i va afirmar que el motiu de pes per no denunciar era la salut de la dona de l’abusador, però va admetre que “si tornes a passar, no m’esperaria un any per denunciar”. També va afegir que molta gent li ha preguntat al llarg del temps per què no va denunciar els fets abans o, fins i tot, “per què no li va partir la cara a l’abusador”, va asseverar l’home, que molts cops ha admès que s’ho ha preguntat ell mateix.

El judici continuarà avui amb les al·legacions finals.