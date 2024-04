Juli Minoves serà el rector de l’UdA els pròxims cinc anys

La Universitat d’Andorra (UdA) va culminar ahir el procés per escollir nou rector i l’exministre Juli Minoves serà el substitut de Miquel Nicolau un cop el Govern formalitzi el nomenament el pròxim 23 de maig. El consell universitari del centre ha escollit Minoves d’entre els cinc candidats que aspiraven al càrrec i que es van presentar al concurs obert el 22 de novembre passat. La universitat va recordar que l’òrgan d’elecció està format per dos representants de l’administració general, dos representants del personal docent, dos dels estudiants, un representant del personal administratiu i tècnic, un de l’àmbit empresarial i professional, i un de les entitats que col·laboren amb el centre, a més del rector.

A més de Minoves han participat en el procés de selecció Ramon Copons Llorens, Josep Fortó Areny, Alexandra Monné Bellmunt i Emili Vergés Puig. El 22 de març passat el centre d’ensenyament superior va validar les candidatures (el període per presentar-les havia acabat uns dies abans) i va anunciar que el 7 de maig es votaria per designar el nou rector per a un període de cinc anys. L’UdA va comunicar que qui liderarà el centre és llicenciat en Ciències Econòmiques i Socials per la Universitat de Friburg, a Suïssa, màster en Ciència Política per la Universitat de Yale, a Connecticut, Estats Units i doctor en Ciència Política pel mateix centre. El nou rector va ser ministre d’Afers Exteriors i de Cultura amb els governs liberals de Marc Forné i Albert Pintat entre el 2001 i el 2009, i abans havia exercit en el món de la diplomàcia. Actualment, era catedràtic (full professor) de Ciència Política i director de l’Institut d’Estudis Internacionals de la Universitat de Verne, a Califòrnia, segons el currículum facilitat pel centre d’ensenyament superior lauredià.