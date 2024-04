El Jambo es consolida com a aparador de músics i atractiu turístic

detail.info.publicated Agències Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Torna el Jambo Street Music Andorra la Vella, del 13 al 15 de juny, amb la mateixa filosofia de sempre: apropar la música a tothom per poder fer créixer el panorama al país. Un festival que, enguany, viu la seva 11a edició amb un escenari més, situat a la plaça del Consell, i novetats com el concert exclusiu gratuït del retorn del grup Gossos; l’artista catalana emergent Guineu o una actuació dels esbarts nacionals com mai s’havia vist, ballant alguns dels èxits de pop-rock català. “El Jambo continua aquí, ha arrelat entre la ciutadania i els comerços”, va esmentar el cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, incidint en l’èxit de la cita any rere any. En aquest sentit, l’organitzador de l’esdeveniment, Toni Colom, va assenyalar que molts dels grups que hi van acudir en edicions anteriors “no podrien ser-hi pel gran caixet que tenen”, fet que el consolida com un aparador de músics incipients. De fet, com a tall d’exemple s’ha destacat aquest creixement a les escoles de música, les quals “van iniciar sent tres i ara són més de set amb més de 1.500 alumnes al país”, que no és totalment gràcies a l’esdeveniment, però “és un maó de tot això que estan fent altres institucions”.