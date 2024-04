La IA centrarà el debat de les jornades de la Innovació

La vuitena edició de les Jornades de la Innovació i les Noves Tecnologies INNTEC d’enguany, que es duran a terme els dies 6 i 7 de maig al Centre de Congressos d’Andorra la Vella i tractaran sobre la democratització de la IA Generativa i la transformació digital dels despatxos professionals, amb diverses ponències en format de conferències, taules rodones i exposició de casos pràctics.

La primera jornada – dilluns 6 de maig – tindrà com a tema central la Intel·ligència Artificial Generativa (IAG), una branca de la IA que se centra en la creació de contingut original a partir de dades ja existents amb ponències d'experts com Núria Castell, doctora en informàtica, Diego Delgado, CEO de Zeno Quantum, José Maria Lago, co-fundador de Yeagar.ai, oJavier Menéndez, doctor en IA. La segona jornada girarà al voltat de la transformació digital dels despatxos professionals i comptarà amb ponents com Pol Guash, CEO de Minerva Data Solutions.

Les jornades se celebraran els dies 6 i 7 de maig al Centre de Congressos d'Andorra la Vella. Les inscripcions són gratuïtes i es poden efectuar a través de la web d'INNTEC.