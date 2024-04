La fiscalia demana 18 mesos de presó per les acusades de xantatge

detail.info.publicated Àlex Ripoll Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Tribunal de Corts ha acabat avui la vista oral del judici per xantatge contra una mare d'una menor abusada i la seva advocada. Els fets jutjats van passar al 2018, poc abans que la mare denunciés a l'abusador pels tocaments que va fer a la seva filla el 2016.

Segons la part denunciant, les acusades haurien demanat 200.000 euros a l'home per no judicialitzar els abusos.

Els al·legats finals de la fiscal s'han basat en els testimonis de la policia, que durant la denúncia inicial pels tocaments va registrar que la part denunciada hauria admès la petició dels 200.000 euros i les declaracions de la dona de l'abusador, que "s'han mantingut igual durant tot el procés" i que donen suport a la hipòtesi de l'acusació.

L'acusació particular, per la seva banda, ha demanat 2 anys de presó per la mare, 1 de ferm i 1 de condicional, i per l'advocada ha demanat només 6 mesos de presó condicional, una rebaixa de la seva petició inicial d'un any, ja que el lletrat ha admès tindre dubtes sobre l'actuació de la seva companya de professió i ha apuntat que potser "va operar d'una manera imprudent, però no dolosa".

La defensa ha demanat l'absolució de les dues parts en entendre que en cap moment es va efectuar cap xantatge i que la part afectada "no es va sentir amenaçada" per cap de les accions de la mare i la seva advocada, tal com van apuntar ells mateixos ahir durant la seva declaració.