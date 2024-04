Detingut un home de 45 anys per un delicte sexual

La detenció ha estat ordenada per la Batllia.Fernando Galindo

La policia ha informat avui de la detenció d'un home de 45 anys acusat d'un delicte contra la llibertat sexual. El cos de seguretat indica que l'arrest s'ha produït per ordre de la Batllia per una causa que està judicialitzada i de la qual no es pot donar cap altre detall.

Falsificació pel permís

El cos de seguretat ha fet públic també l'arrest d'un home de 43 anys per falsificar el certificat d'experiència laboral que va presentar per obtenir el permís de residència i treball. El detingut està considerat autor d'un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic.