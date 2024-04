Detingut begut després de dos xocs

Un conductor de 63 anys va ser detingut divendres a la tarda després de topar dues vegades contra el mobiliari urbà a Sant Julià de Lòria i donar una taxa d’alcoholèmia d’1,19 grams per litre de sang, segons va informar ahir en un comunicat la policia. Els agents van controlar l’home minuts més tard de patir un sinistre de danys materials en xocar contra unes pilones de ferro d’una vorera de la zona de les Arades, i d’accidentar-se en continuar la marxa en sentit descendent i impactar contra una columna, detalla el cos de seguretat.

El servei d’ordre va fer dues detencions més de conductors en estat d’embriaguesa. La matinada de diumenge va ser arrestada una dona de 28 anys a Encamp amb una alcoholèmia d’1,08, i a les 5.15 hores els agents van detenir un jove de 25 anys que circulava amb una taxa d’1,01 i sense permís de conduir perquè el tenia retirat.

D’altra banda, la policia va arrestar diumenge a la nit un turista de 33 anys per entrar en una autocaravana estacionada en un aparcament del Pas de la Casa on hi havia una família. L’home, de nacionalitat britànica, va afirmar que estava buscant a la parella i no va causar cap dany, segons la policia, que ha acusat l’arrestat d’un delicte contra la intimitat i la inviolabilitat de domicili. De fet, va ser el mateix propietari del vehicle qui va retenir l’intrús fins que va arribar la patrulla a l’aparcament on estava estacionada l’autocaravana.