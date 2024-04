Deneguen la renovació de la residència a un metge per no viure a Andorra

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La sala administrativa del Tribunal Superior ha avalat la decisió del Govern de no renovar el permís de residència i treball per compte propi d'un metge després que l'afectat portés el cas a la justícia. El motiu de la denegació ha estat que l'afectat no ha pogut acreditar que vivia a Andorra. El demandant sostenia que havia acreditat la seva residència a través de diferents documents que demostraven que havia deixat d'exercir a França, que s'havia col·legiat a Andorra, que s'havia donat d'alta a la CASS i tenia un habitatge de propietat i permís de conduir andorrà. La representació lletrada de l'executiu apuntava que l'informe de la policia al respecte sustentava la manca de residència efectiva i que "la documentació aportada només acredita que l'agent és propietari d'un immoble i que està donat d'alta a la CASS i incorporat al Col·legi de Metges, però no que tingui fixat a Andorra el seu centre d'interessos, ja que no consta que exerceixi la seva activitat professional al Principat". A més, la part afegia que s'havien facilitat un seguit de factures per acreditar despeses al Principat, però que la majoria "són il·legibles o no són nominatius".

L'argumentació de la sentència del Superior apunta a l'informe de l'agent de policia que es va desplaçar a l'habitatge del demandant i que els veïns van acreditar que no hi vivia en permanència. Afegeix que tenia permís de conduir andorrà, però que es desplaçava amb un cotxe amb matrícula francesa. I que estava col·legiat però no convencionat a la CASS. La sentència conclou, respecte a aquest últim detall que "no consta de cap manera que, tot i haver deixat d'exercir la seva professió a França, ho faci actualment al Principat de forma efectiva" perquè tampoc no justifica si disposa de consultori professional. Assenyala també el reduït consum telefònic per concloure que "no ha quedat acreditada la residència permanent i efectiva" per obtenir la renovació del permís d'immigració.