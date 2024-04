Creand organitza una conferència sobre tercera edat i salut tant mental com física

Creand Fundació va organitzar ahir la conferència Com envellir positivament al segle XXI, una xerrada que s’emmarca en el programa Envelliment saludable, a càrrec de la doctora en gerontologia Pilar Escuder. Escuder va apuntar la importància de gaudir d’una bona salut tant mental com física durant la darrera etapa de la vida tot i tenir en compte que “el 30% de com envellirem té a veure amb la nostra genètica”. A més, va afegir que “l’important és tenir clar que cada dia tens una il·lusió i un projecte vital. No voldria que la gent posi molts anys a la seva vida, sinó molta vida als seus anys”.