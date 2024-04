Concòrdia demana per la falta de places de batxillerat al Sant Ermengol

El ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, haurà de respondre dijous al Consell sobre la falta de places de batxillerat que hi ha al sistema confessional per la pregunta que ha presentat Concòrdia. La consellera general Maria Àngels Aché vol saber quin és el rol del ministeri per solucionar el problema que ha sorgit perquè el col·legi Sant Ermengol no pot acollir tots els alumnes de la Sagrada Família i del Janer que han fet la preinscripció per seguir estudiant al sistema congregacional el curs vinent i fer batxillerat a l'únic centre confessional que ofereix aquest nivell.