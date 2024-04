Concert de música simfònica al Centre de congressos

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L'Institut de Música d'Andorra la Vella i el Conservatori de Música dels Pirineus de Berga, Puigcerdà i la Seu d'Urgell, han treballat des del mes de gener els Concerts del projecte simfònic conjunt que es portaran a terme aquest cap de setmana. Concretament el dissabte 4 d'abril a les 12.30 h al Casino ceretà de Puigcerdà, i el diumenge 5 d'abril a les 18 h al Centre de congressos d'Andorra la Vella.

L'Orquestra, formada per uns 60 músics dels dos centres educatius, interpretarà un repertori que inclou des de la Tragische Overture de Brahms fins a Pini di Roma de Respighi, a més d'obres de Pau Casals en commemoració del 50è aniversari de la seva mort. El concert serà dirigit per Oleguer Aymamí, artista amb destacada experiència qui, per exemple, ha dirigit l'Orchestre et Camerata Baroque de Ginebra sent també director assistent al Gran Teatre del Liceu. També comptarà, com a solista, amb el violoncel·lista Arnau Rovira, exalumne del Conservatori de música dels Pirineus i membre del Trio Orelon, amb el qual ha guanyat nombrosos premis en l'àmbit nacional i internacional.